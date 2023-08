Golfo: fonti stampa, Iran potenzia la Marina con missili e droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha equipaggiato la Marina del Corpo dei guardiani della rivoluzione della Repubblica islamica dell’Iran (Irgc, i cosiddetti Pasdaran) con droni e missili con una gittata fino a mille chilometri. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, spiegando che “centinaia di missili da crociera e balistici con una gittata da 300 a mille chilometri sono tra i sistemi e le attrezzature fornite alla Marina”. “I missili da crociera possono attaccare più bersagli contemporaneamente”, ha spiegato il comandante della Marina dell’Irgc, Alireza Tangsiri. Ieri, quattro funzionari anonimi citati dal quotidiano "Politico" hanno fatto sapere che le Forze armate degli Stati Uniti potrebbero schierare personale militare a bordo delle navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz “un'iniziativa senza precedenti tesa a impedire all'Iran di intimidire gli equipaggi delle navi o sequestrare le imbarcazioni in quello snodo cruciale del trasporto marittimo globale”. Le fonti hanno precisato però che Washington si sta ancora confrontando con i Paesi arabi alleati nella regione, e che sino a questo momento non è stata assunta alcuna decisione definitiva. Attraverso lo Stretto di Hormuz transita circa il 20 per cento del petrolio greggio mondiale. Mercoledì scorso il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha lanciato una esercitazione militare a sorpresa presso isole contese nel Golfo Persico, mobilitando piccole imbarcazioni d'attacco, unità paramilitari e sistemi lanciamissili.(Res)