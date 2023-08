Inflazione: Urso, a calmiere prezzi manca solo adesione grandi imprese produttrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le organizzazioni della grande media e piccola distribuzione hanno già sottoscritto l'accordo" ed è arrivato l'assenso anche "dalle cooperative" dagli "artigiani e dalle Piccole medie imprese le cui associazioni hanno già dato adesione, mancano per ora solo coloro che rappresentano le grandi imprese produttrici". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Sky Tg24. Come in Francia e Spagna, "per noi è utile il confronto sociale e produttivo con la decisione di realizzare volontariamente un calmiere dei prezzi", ha spiegato. Il livello di inflazione "è la coda lunga del caro-energia dello scorso anno", occorre che "torni a livelli naturali", ha concluso Urso. (Rin)