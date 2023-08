Roma: morto il padre di Virginia Raggi, il cordoglio del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- E' scomparso Lorenzo Raggi, padre della consigliera M5s ed ex sindaco di Roma Virginia Raggi. Cordoglio da parte del Movimento 5 stelle di Roma e del Lazio. "Esprimiamo profondo cordoglio e ci stringiamo attorno a Virginia Raggi per la triste scomparsa di suo papà Lorenzo. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore", scrivono i consiglieri capitolini Linda Meleo, Antonio De Santis, Paolo Ferrara, Daniele Diaco, quelli municipali M5s e lista "civica Raggi" e tutto il M5s Roma. "Siamo vicini a Virginia Raggi per la perdita del papà. In questo triste momento, a lei e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze", aggiunge il gruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio. (Rer)