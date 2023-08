Balneari: Zucconi (Fd'I), M5s perde altra occasione per stare in silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi il M5s ha perso l’occasione di tacere con dichiarazioni facilmente smentibili : la mappatura delle concessioni balneari, che ora ritengono inutile, era stata prevista nel ddl Concorrenza quando al governo c’erano loro". Lo afferma il segretario di presidenza e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi in risposta al comunicato stampa degli esponenti del Movimento cinque stelle, Sergio Costa e Antonio Caso. "Fa sorridere come il M5s voglia attaccarci su un tema come questo quando tra l’altro la proroga delle concessioni balneari era stata fatta e dal Governo giallo- verde con la legge di bilancio 2018. E ancora il tavolo per la mappatura nazionale delle coste in concessione era stato previsto dal governo Draghi di cui i Cinque stelle facevano parte". Infine Zucconi sottolinea come proprio nel decreto Rilancio del governo Conte II, "c'era ancora la conferma della proroga delle concessioni tant'è che le sentenze del Consiglio di Stato sono intervenute anche su questo. Al M5s, in evidente e recidivo stato confusionale, suggeriamo, pertanto di studiare e documentarsi, insomma di tacere, anche per non riportare alla luce i gravi errori fatti quando erano al governo. Il tavolo Interministeriale sulle Concessioni prosegue con serietà il proprio lavoro e senza alcuna volontà dilatoria; a breve porterà a conoscenza di tutti dati verificati e documentati sulla situazione delle nostre coste; primo passo per una soluzione definitiva di un problema che si trascina ormai da troppi anni". (Rin)