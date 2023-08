Milano: aperto l'avviso per il rinnovamento del mercato coperto di viale Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Quello di viale Monza - commenta l'assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello - è certamente uno dei mercati coperti con il maggiore potenziale: una struttura importante, storica e anche iconica per la città - grazie alla grande volta che lo rende riconoscibile e unico rispetto agli altri 17 presenti in città - e che si trova in un quartiere, Nolo, al centro di un grande progetto di riqualificazione e sviluppo, a partire da piazzale Loreto. Il mercato già punto di riferimento della zona per i cittadini e le cittadine che la vivono grazie alle attività presenti all'interno, dai commercianti a Radio Nolo allo spazio Off Campus del Politecnico, potrebbe diventarlo anche per i tanti turisti che ormai si godono le bellezze di Milano. Attraverso questa prima manifestazione di interesse lanciamo quindi un appello in un'ottica di collaborazione pubblico-privato che si rivela sempre preziosa per migliorare la nostra città". Le proposte presentate dovranno garantire la sostenibilità economica dell'intervento e uno sviluppo delle attività nel medio - lungo periodo. L'affidamento vero e proprio sarà oggetto di una procedura ad evidenza pubblica dedicata che verrà pubblicata successivamente, anche tenendo conto dei risultati della manifestazione di interesse. (Com)