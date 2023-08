Unesco: Santanchè, nostra cucina fra principali motivi di scelta turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 17 per cento dei turisti sceglie l'Italia per motivi enogastronomici, un dato importante che deve spingerci a supportare questo segmento. I nostri prodotti raccontano chi siamo, custodiscono le ricchezze territoriali, portano con sé i sapori e gli odori dei nostri luoghi, la storia delle nostre città, l'unicità dei nostri Borghi, la bellezza senza tempo di una Nazione ricca di storia. Per questo la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco è un passaggio importante a sostegno della promozione dell'italianità nel mondo e motivo di ulteriore traino per il turismo. La testimonianza di un governo che lavora in modo sinergico coniugando più settori insieme con l'obiettivo di promuovere al meglio l'Italia nel mondo". Lo afferma il ministro del Turismo Daniela Santanchè in riferimento alla presentazione del logo della cucina italiana candidata a patrimonio Unesco. (Rin)