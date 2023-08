Roma: Gasparri (FI) su Eur Spa, tanti immobili non utilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Su Eur Spa si registrano tanti immobili non utilizzati che potrebbero produrre reddito. Lo dichiara in una nota il coordinatore romano di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Registro delle difficoltà nella gestione dell'Eur Spa, nel consiglio di amministrazione la gestione è stata oggetto di rilievi e mi pare che, su alcune decisioni importanti, sia prevalso un orientamento più prudente del consiglio. Poi mi chiedo se non sia giunto il tempo di fare una valutazione sui costi delle consulenze esterne dell'Eur Spa. Scorro un elenco che vede, soprattutto in materia di assistenza legale, costi veramente rilevanti, siamo nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro. Faremo una verifica puntuale per vedere quante di queste spese siano necessarie - aggiunge Gasparri -. Così come per il patrimonio immobiliare, mentre ci si accanisce contro alcune importanti attività della zona, risulta lungo l'elenco dei locali sfitti, che quindi non producono alcun reddito. Ce ne sono a Viale Pasteur, nell'edificio in cui si accede da Viale della Civiltà del Lavoro e ci sono locali non utilizzati sia nella zona di Palazzo dei Congressi, che nella zona dove ha sede la previdenza sociale. Sono tanti gli immobili che potrebbero produrre un reddito e invece non vengono utilizzati. Viceversa invece ci si accanisce contro chi svolge da tempo delle attività con richieste esorbitanti ai loro danni m. La gestione dell'Eur Spa deve essere più efficiente e più trasparente. Ci sono molte cose da dire e riteniamo che sia opportuno aprire una campagna di informazione su questo tema", conclude. (Com)