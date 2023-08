India: tre morti in nuove violenze nello stato di Manipur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state uccise oggi in una nuova ondata di violenze nello stato di Manipur, nel nord-est dell’India. Secondo quanto riferisce la stampa indiana i tre, appartenenti alla comunità metei, sono stati uccise a colpi di arma da fuoco mentre dormivano e successivamente trafitte con spade nel distretto di Bishnupur. Gli scontri del Manipur vedono contrapposti le comunità kuki e meitei. Quest’ultima, che costituisce il gruppo maggioritario, ha chiesto al governo statale di essere riconosciuta come tribù e l’Alta corte del Manipur ha ordinato all’esecutivo di prendere in considerazione la domanda. Per protestare contro l’eventuale riconoscimento, contestato soprattutto dai kuki, che costituiscono il 16 per cento circa della popolazione statale, l’associazione studentesca All Tribal Student Union Manipur ha organizzato una “marcia della solidarietà tribale” il 3 maggio. La manifestazione è degenerata in scontri, attacchi a case e villaggi, incendi e saccheggi, con almeno 70 vittime. Le violenze, particolarmente intense per tre giorni, si sono attenuate senza tuttavia cessare del tutto. Secondo dati governativi aggiornati al 4 luglio, gli scontri hanno provocato 142 morti, oltre 300 feriti, 5.053 incendi dolosi e 54.488 sfollati. (Inn)