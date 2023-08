Lazio: Sabatini (Fd'I), Consiglio al lavoro per risorse a grandi eventi, soddisfatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti – prosegue Sabatini – grazie al lavoro di tutto il Consiglio regionale, e del gruppo di Fratelli d'Italia in modo particolare che sta guidando l'azione dell'Amministrazione, siamo riusciti a reperire risorse economiche utili a promuovere questi grandi eventi, come la Maratona di Roma del prossimo anno, e da destinare anche a tutte quelle attività propedeutiche a sostenere la candidatura di Roma ad Expò 2030. Di questo devo ringraziare i consiglieri dell'opposizione - sottolinea - che hanno presentato gli emendamenti dedicati e per l'importante contributo che hanno fornito. Da ultimo, ma non per ultimo, ci tengo a sottolineare la massima soddisfazione per le somme stanziate in favore del Giubileo 2025 con l'obiettivo di estendere su tutto il Lazio, l'impatto che questo grande evento storico, culturale, turistico e religioso avrà sul nostro sistema economico". (segue) (Com)