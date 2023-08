Lazio: Sabatini (Fd'I), Consiglio al lavoro per risorse a grandi eventi, soddisfatto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assestamento approvato ieri dal Consiglio regionale "è un primo importante momento di questa nuova legislatura, che il Consiglio regionale ha voluto onorare con degli investimenti adeguati a sostegno della fase di ascolto, promozione e divulgazione sui territori, nella consapevolezza che il Giubileo, ma anche la Maratona ed Expò, non devono essere considerati eventi esclusivamente romani - continua Sabatini - . Per ciò che riguarda il Giubileo non possiamo dimenticare Viterbo che è stata sede papale nei secoli passati, così come le altre province che dovranno beneficiare a pieno titolo dell'indotto economico che questi eventi produrranno. Ora il lavoro di programmazione e organizzazione– conclude il capogruppo Fd'I– continuerà nelle commissioni consiliari: per ciò che riguarda soprattutto il Giubileo ed Expò questo lavoro si svolgerà nelle commissioni speciali che abbiamo voluto istituire proprio per evidenziare l'esigenza di concentrare sui due eventi la massima attenzione e tutte le necessarie energie". (Com)