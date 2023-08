Difesa: media, Romania acquista armamenti per 900 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Romania ha chiuso negli ultimi giorni dei contratti per armamenti destinati alle forze armate nazionali per un valore totale di 900 milioni di euro. Lo riferisce il canale televisivo romeno “Antena 3”, citando i dati della società statale per gli armamenti della difesa, Romtehnica. Le autorità di Bucarest avevano precedentemente stabilito di stanziare il 2,5 per cento del Pil per le esigenze della difesa, corrispondente a circa 10 miliardi di euro e all'8 per cento del bilancio nazionale. Sempre secondo l’emittente, il contratto più significativo è stato firmato il 30 luglio e riguarda l'acquisto di obici semoventi.(Rob)