Turismo: Santanchè, qualche flessione ad agosto legata a vacanze italiani

- Ad agosto "vediamo a macchia di leopardo qualche flessione dovuta anche al cambiamento dei turisti italiani, infatti ormai non siamo più legati agli anni '60, '70 e anche '80 in cui le vacanze erano per la maggioranza nel mese di agosto". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ai microfoni di Rds. "Oggi la pandemia ci ha cambiato anche con la questione dello smart-working che ha cambiato anche le abitudini dei lavoratori e non abbiamo più quella concentrazione a cui eravamo abituati nel mese di agosto. Ma sono molto fiduciosa e ritengo che il turismo sia un asset strategico per la nostra nazione", ha aggiunto. (Rin)