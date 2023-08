Lazio: monitoraggio delle acque sotterranee, accordo Regione-Autorità bacino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monitoraggio delle acque sotterranee per gestire in maniera sostenibile le risorse idriche del territorio. La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato l'accordo con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale per implementare le reti di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio del Lazio. Il monitoraggio rientra nel progetto "Acquacentro", che si articola su tre linee di intervento: monitoraggio quali-quantitativo, usi dell'acqua e implementazione della modellistica di settore. Sono previste, inoltre, delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei corpi idrici, in particolare per l'implementazione del monitoraggio idrogeologico, idromorfologico e del deflusso ecologico nell'ambito dell'intervento. (segue) (Com)