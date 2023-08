Turismo: Santanchè, sfida è destagionalizzare anche per stabilizzare lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato il Piano strategico del turismo 2023-2027 in cui il grande lavoro che dobbiamo fare è destagionalizzare proprio per il cambiamento delle abitudini dei turisti in generale". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè ai microfoni di Rds. "Abbiamo una nazione che ci consentirebbe di avere turismo per 12 mesi" e quindi occorre "lavorare sul turismo congressuale che non ha picchi stagionali" sugli "eventi sportivi perché lo sport porta turisti" e ancora "sul ciclo-turismo, sul turismo lento, sul moto-turismo. Dobbiamo lavorare sui nostri 'cammini'. Abbiamo tante cose da fare per diversificare l'offerta turistica e destagionalizzare. Questa è la nostra mission anche perché se destagionalizziamo stabilizziamo i lavoratori e diamo maggior possibilità di occupazione anche per i giovani. Questa è la sfida che dobbiamo vincere", ha concluso. (Rin)