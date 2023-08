Roma: Foschi (Pd), serve blocco sfratti per mese agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni "abbiamo assistito alla disumanità dello sfratto di una signora di 92 anni e del figlio sessantanovenne. Questi anziani cittadini ora sono soli, costretti a vivere una drammatica situazione in mezzo a questa estate rovente. La loro storia è solo una delle tante che ci racconta di famiglie private della loro dignità e di un tetto sopra la testa. Chiedo al Prefetto di fermare gli sfratti per il mese di agosto, soprattutto vista la scellerata decisione del Governo Meloni di tagliare il reddito di cittadinanza senza sostituirlo con sostegni alternativi per le famiglie, un taglio poi che si somma a quello dei buoni casa. Il blocco degli sfratti è un atto imprescindibile in attesa di misure sostitutive al reddito". Lo scrive in una nota Enzo Foschi, segretario Pd Roma. "Intanto la situazione di questa famiglia va risolta e sono certo che il Comune farà il possibile, perché nessuno a Roma deve rimanere solo", conclude Foschi.(Com)