Fiumicino: Avs, porto crocieristico minaccia per sicurezza aeroporto e ambiente

- All'interno del decreto sul Giubileo, approvato lo scorso 8 giugno, è prevista la realizzazione di un porto crocieristico a Fiumicino nella zona di Isola Sacra il Porto. "Questo approdo verrebbe costruito di fronte il nuovo argine realizzato dalla Regione Lazio per contenere il rischio idraulico, con lo scopo di far espandere l'area golenale in caso di piena del fiume Tevere, determinando il libero deflusso delle acque verso il mare. La realizzazione di un nuovo terminal crociere a poca distanza dalla vecchia darsena, e non lontano dal porto di Civitavecchia, rischia di compromettere ulteriormente gli habitat e gli ecosistemi marini a ridosso delle aree costiere, già fortemente caratterizzate da fenomeni erosivi". Lo dichiarano, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti co-portavoce Europa Verde Lazio, entrambi deputati di Alleanza Verdi Sinistra. Inoltre il porto di Fiumicino "non dispone attualmente del pescaggio adeguato per la ricezione delle mega navi di crociera e, per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario un piano di drenaggio altamente invasivo, con l'escavazione dei fondali del porto che dovranno passare dagli attuali 5/6 metri a 12,5 metri, con oltre 3 milioni di metri cubi di sabbia e argilla da rimuovere", si legge nella nota di Avs. (Com)