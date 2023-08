Turismo: Santanchè, al lavoro su Piattaforma accordi con Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era "la prima volta che un ministro del Turismo italiano andasse in Albania era una questione geopolitica, infatti i Balcani sono per noi estremamente interessanti" e nell'ambito del Bilaterale "che ho avuto ieri stiamo scrivendo una Piattaforma di accordi". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ai microfoni di Rds. "L'Albania è una nazione" che "possiamo aiutare esportando il nostro modello nel turismo", ha aggiunto. "In Albania parlano praticamente tutti italiano" e "siamo la prima nazione per presenza commerciale, dopo di noi viene la Germania, la Grecia e la Turchia", ha chiarito il ministro.(Rin)