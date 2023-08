Energia: per gli ucraini anche il prossimo inverno sarà difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, scrive Makogon, "ci sono ancora circa 1,3 miliardi di metri cubi di gas di produttori privati, che teoricamente possono essere conteggiati come riserva per l'inverno, perché Naftogaz (la compagnia nazionale del gas ucraina) potrà acquistare questo gas o prenderne il controllo in altro modo". Pertanto, il volume di gas negli stoccaggi che appartiene a Naftogaz, e che può essere utilizzato per la fornitura alla popolazione, e alle imprese, è di circa 9,7-9,8 miliardi di metri cubi, 4,6 dei quali all'interno dei gasdotti. Per avere 14,7 miliardi di metri cubi entro l'inizio di ottobre, secondo Makogon, "Naftogaz deve iniettare altri 4,8 miliardi di metri cubi in agosto e settembre", mentre dalle proprie risorse minerarie "sarà in grado di pomparne da qualche parte al massimo 1,6 miliardi". Per avere risorse sufficienti ad affrontare l'inverno, Naftogaz dovrebbe quindi importare almeno 3,6 miliardi di metri cubi di gas. "Il prezzo del gas in Europa è sceso a 300 dollari per mille metri cubi, che è un prezzo piuttosto allettante. Ma non ho sentito alcun piano per le importazioni", scrive l'esperto. Vale la pena di ricordare, comunque, che i calcoli del ministero dell'Energia ucraino si riferiscono al fabbisogno di gas dello scorso anno, quando i bombardamenti russi e le scorte insufficienti hanno sottoposto la popolazione a gravissimi disagi nei mesi più freddi. (Kiu)