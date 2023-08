Siria: Osservatorio diritti umani, almeno tre civili uccisi in attacchi russi nel nord-ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre civili, tra cui un bambino, sono stati uccisi in alcuni attacchi aerei russi a ovest di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul campo, spiegando che altri sei civili sarebbero rimasti feriti. Dall’inizio del 2023, secondo il Sohr, 27 persone sono morte in seguito ad attacchi aerei russi nella cosiddetta “zona Putin-Erdogan”, una zona cuscinetto concordata dai presidenti di Russia e Turchia con l'accordo di Sochi del 2018, che separa (o, almeno, finora aveva separato) le regioni controllate dai gruppi armati legati ad Ankara da quelle sotto il controllo delle Forze armate di Damasco.(Res)