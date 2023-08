Roma: controlli a Colleferro, locale chiuso per liti e schiamazzi notturni, 4 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappetto nella zona della "movida" a Colleferro, vicino Roma, dove un locale è stato chiuso per liti e schiamazzi notturni. Nelle ultime ore i Carabinieri della compagnia di Colleferro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale dei Carabinieri di Roma. Sono stati effettuati mirati controlli sia per prevenire e contrastare l’illecito utilizzo di sostanze stupefacenti che per mantenere alta l’attenzione sul fronte della sicurezza della circolazione stradale. I controlli capillari attuati dai militari hanno riguardato i locali pubblici del centro Colleferro e del comune di Labico, luoghi di aggregazione di giovani, e anche le principali arterie stradali al fine di prevenire condotte di guida pericolose. Alla mirata attività preventiva hanno preso parte un massiccio dispiegamento di autoradio sia del pronto intervento “112” del Nucleo Radiomobile di Colleferro che delle Stazioni di Labico, Carpineto Romano e Gavignano. Il bilancio dell’attività è di 4 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Velletri e altre due invece segnalate alla Prefettura di Roma, per uso personale di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)