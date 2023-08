Roma: controlli a Colleferro, locale chiuso per liti e schiamazzi notturni, 4 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del medesimo contesto è stato notificato un provvedimento di chiusura - per giorni 7 - nei confronti del titolare di un Bar-Ristorante di Labico. In particolare, i militari del Norm di Colleferro, l’altro ieri mattina, hanno denunciato prima per false attestazioni a pubblico ufficiale e guida reiterata senza patente un 47enne di origini bulgare, residente a Paliano, che nel corso del controllo ha esibito una patente di guida risultata subito falsa all’occhio attento dei militari. Poi nello stesso pomeriggio è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici e reiterata guida senza patente un 49enne della provincia di Latina alla guida di uno scooter coinvolto in un sinistro stradale con feriti. Ieri sera, a finire sotto la lente dei militari prima un marocchino 35enne di Lariano, sorpreso alla guida, in località Piombinara, denunciato anche lui per reiterata guida senza patente, poi la stessa sorte è toccata ad un 40enne colleferrino che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici. (segue) (Rer)