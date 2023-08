Roma: controlli a Colleferro, locale chiuso per liti e schiamazzi notturni, 4 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente i militari in piazza Falcone e Borsellino hanno controllato prima un 51enne di Segni e poi, in piazza Valle Fini ad Artena, un 18enne del posto, trovati in possesso di una modica quantità di hashish, per entrambi è scattata la segnalazione in Prefettura. Infine, i Carabinieri della Stazione di Labico hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza per giorni 7 giorni, emesso dal Questore di Roma, nei confronti del titolare di un bar ristorante del centro labicano poiché ritenuto luogo di eventi atti a minare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento scaturisce dal controllo di persone con precedenti, liti avvenuti nel locale nonché interventi a seguito di segnalazioni dei residenti per schiamazzi notturni e musica ad alto volume. Nel corso del servizio straordinario di prevenzione, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 120 persone, controllato 79 veicoli e 18 persone sottoposte a misure detentive domiciliari, sequestrato due veicoli e ritirato 3 patenti di guida elevando 5 contravvenzioni ai sensi del codice della strada - per un importo complessivo di oltre 2.500 euro comminato agli automobilisti indisciplinati. (Rer)