Anziani: Ostellari, in arrivo nuova legge contro raggiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il questore di Padova e tutti i suoi uomini per la brillante operazione che ha consentito di smascherare e arrestare un gruppo di criminali, dediti ad uno dei reati più odiosi: la truffa a danno di anziani. Contro i comportamenti degenerati di chi approfitta della debolezza delle persone, la prevenzione, purtroppo, non basta. Serve anche uno sforzo del legislatore. Già discusso nella precedente legislatura e poi dimenticato nei cassetti dal governo Conte II, il disegno di legge Lega per un più efficace contrasto di questi fenomeni è già stato votato al Senato e sta per essere incardinato alla Camera, per la definitiva approvazione, grazie al senso di responsabilità di tutte le forze di maggioranza. Il testo prevede una modifica all'articolo 643 del codice penale e non dà scampo a chi raggira una persona in stato di vulnerabilità per via dell'età avanzata. Criminali avvisati: gli anziani si rispettano e chi li truffa finisce in carcere". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Giustizia, senatore Andrea Ostellari.(Rin)