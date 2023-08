Fisco: Confagricoltura, delega passo importante verso sostegno innovazione investimenti di aziende agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura plaude all'approvazione della delega fiscale che fissa, nell'ambito della fiscalità agricola, i principi della tassazione delle nuove tecniche di coltivazione evolute e dei redditi dei beni che derivano dalle attività di coltivazione ed allevamento, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Per la Confederazione - si legge in una nota - si tratta di un importante passo in avanti verso un Fisco che accompagni gli sviluppi delle innovazioni produttive e gli investimenti per lo sviluppo delle agroenergie e per la lotta ai cambiamenti climatici. È questo il supporto ideale che le imprese agricole si attendono dal governo. (Com)