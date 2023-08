Giustizia: Borghi (Az-Iv) su dossieraggio, la "Spazzacorrotti" va abolita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spaccato che emerge dalle indagini di un magistrato serio come Cantone è inquietante. Ex presidenti del Consiglio, ministri, giornalisti, pezzi di classe dirigente nel mirino... tutti esponenti che svolgono funzioni e dispongono di informazioni strategiche per il futuro e la sicurezza del Paese. Non può diventare ordinario che pezzi dello Stato agiscano contro le istituzioni e la politica. Anche perché questo ha un fondo di antidemocraticità che non può essere taciuto". Lo dice in una intervista a "Il Corriere della Sera" il presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato Enrico Borghi, componente del Copasir. "Siamo alle conseguenze perniciose della guerra dei 30 anni tra politica e magistratura, con la rottura dell'equilibrio tra i due poteri innescato all'inizio degli anni '90. Una stagione che va chiusa - afferma Borghi - abolendo una legge degna della Ddr come la cosiddetta 'spazzacorrotti', che tiene ancillarmente il Parlamento al guinzaglio di altri poteri, tornando ad avere il legislatore libero e preservato da attacchi politici o persecutori di altri poteri dello Stato come pensava il Costituente nel 1948, e facendo una riforma della giustizia mettendo al centro i cittadini. Ma vorrei aggiungere un tema politico: questo è un banco di prova, insieme alle riforme costituzionali, per Giorgia Meloni". (Rin)