Milano: R. La Russa e Sisler, magistratura punisca con massimo rigore assassino di Sofia Castelli

- La magistratura punisca "con la massima severità e il massimo rigore l'ex fidanzato che ha commesso un omicidio di una brutalità inaudita nei confronti di una ragazza innocente". Lo affermano in una nota congiunta Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e Sandro Sisler, senatore e coordinatore provinciale Fdi in occasione dei funerali, che si sono svolti questa mattina a colgono Monzese, della giovane Sofia Castelli, 20 anni, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Zakaria Atqauoi, 23enne di origini marocchine, il 29 luglio scorso. "Esprimiamo a nome di Fratelli d'Italia le nostre condoglianze ai genitori e a tutti i familiari della povera Sofia per una tragedia che non può essere accettata", proseguono i due esponenti di Fratelli d'Italia.(Com)