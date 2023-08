Roma: controlli a San Basilio, un arresto per droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto per droga e sanzioni. Proseguono senza sosta i controlli ad alto impatto della Polizia di Stato nella zona di San Basilio, a Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo una pianificazione realizzata dalla Questura di Roma. I servizi, svolti ormai periodicamente, hanno come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza nella capitale e aumentare la fiducia dei cittadini grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio delle Forze dell'ordine. Proprio gli agenti del quarto distretto, insieme a quelli dell'Upgsp della Questura e del reparto prevenzione crimine, hanno svolto un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto urbano della metropolitana della Linea B "Rebibbia" e "Ponte Mammolo", oltre che controlli antirapina a farmacie, supermercati e gioiellerie. (segue) (Rer)