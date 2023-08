Roma: controlli a San Basilio, un arresto per droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti hanno inoltre sottoposto ad ispezione amministrativa 1 attività commerciale emettendo 1 sanzione, per un importo di 150 euro, in quanto hanno riscontrato l'assenza del cartello recante l'orario di accensione e spegnimento dei dispositivi elettronici per il gioco lecito. Inoltre gli investigatori del distretto San Basilio, unitamente agli agenti del reparto Scorte, hanno arrestato un 34enne romeno che, fermato per accertamenti, è apparso nervoso e poco collaborativo: approfondito il controllo, i poliziotti gli hanno trovato in casa, nascosti tra gli alimenti nel frigorifero, 48 cilindri di hashish, suddivisi in 3 buste, per un peso complessivo di circa 2 chili e mezzo che avrebbero "fruttato" oltre 31000 dosi procurando un guadagno di decine di migliaia di euro. Durante il servizio sono stati infine controllati 18 veicoli e 194 persone. (Rer)