Milano: dal Comune 22,8 milioni per piano diritto allo studio

- Con uno stanziamento di oltre 22,8 milioni di euro, la Giunta comunale ha approvato il piano di diritto allo studio per l'anno 2023/2024 che garantirà i fondi per il trasporto scolastico, il sostegno agli alunni con disabilità, i contributi alle scuole per attività e progetti, gli interventi per ridurre la dispersione scolastica e i contributi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo. Si tratta di circa 1,5 milioni di euro in più rispetto ai fondi stanziati lo scorso anno, a cui si aggiungono 3,9 milioni di euro per garantire nel prossimo biennio i servizi di prescuola e giochi serali. "Tutelare il diritto allo studio significa promuovere concretamente azioni che rimuovano gli ostacoli dovuti a fragilità e disagio e, allo stesso tempo, promuovere inclusione e buone pratiche: questo piano consolida percorsi di assistenza e di servizi per i più fragili, rinsalda progetti di contrasto alla dispersione scolastica, rinnova l'impegno con le scuole in un'alleanza educativa anche con enti del Terzo settore che offrano servizi di qualità, capaci di rispondere alle diverse esigenze degli studenti, delle scuole, delle famiglie. L'impegno economico è importante e riconosce anche la sempre maggior professionalità degli operatori del settore educativo - dichiara la vicesindaco con delega all'Istruzione Anna Scavuzzo - prevede innovazione negli strumenti, anche digitali, utili a migliorare la qualità, l'efficienza e la capacità di organizzare il lavoro per tutti. Il dialogo è costante sia con i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico che con gli enti del Terzo settore e tutti i soggetti coinvolti, in primis per far fronte all'aumento significativo delle certificazioni di disabilità e al grande tema della dispersione scolastica, che richiede uno sforzo corale di tutta la comunità educante. Temi che costituiscono una priorità educativa e politica per la nostra Amministrazione". (segue) (Com)