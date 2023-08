Milano: dal Comune 22,8 milioni per piano diritto allo studio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la delibera, viene confermato, inoltre, lo stanziamento di circa 3,9 milioni di euro per i servizi di prescuola e giochi serali che verranno affidati in appalto per il prossimo biennio attraverso una procedura pubblica. Per quanto riguarda il contrasto alla dispersione scolastica, il Comune di Milano mette in campo una serie di sportelli e servizi per prevenire e ridurre l'impatto del fenomeno. Sono attivi 4 Polistart che lavorano per favorire l'inserimento scolastico dei minori neoarrivati in Italia e facilitarli nell'apprendimento dell'italiano. Nel 2022 gli 'sportelli polo' hanno gestito oltre 5200 richieste di supporto (inserimento scolastico, corsi di italiano, mediazione linguistica culturale). Per aiutare i ragazzi e le ragazze a scegliere il percorso di studi più adeguato a loro, la Direzione Educazione ha poi potenziato la propria offerta di orientamento che prevede incontri per aiutare gli studenti nella scelta consapevole dell'indirizzo di scuola superiore più adatto. L'Area servizi scolastici ed educativi ha rafforzato anche l'attività di tutoring per prendere in carico i minori a rischio dispersione o già in stato di abbandono segnalati dalle scuole, dalle famiglie o dagli operatori sociali. Infine, con 125 mila euro, l'Amministrazione intende sostenere le scuole della seconda opportunità che offrono ai ragazzi e alle ragazze con storie di fallimento nel sistema scolastico ed educativo percorsi paralleli o alternativi alla scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di aiutarli nel conseguimento della licenza media. (Com)