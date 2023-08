Mafia: Santanchè, solidarietà a Giletti indagato per diffamazione dopo querela boss Graviano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la mia solidarietà a Massimo Giletti, un professionista serio, ma prima di tutto un uomo libero, indagato per diffamazione dopo la querela del boss Graviano". Lo scrive su Twitter Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo, è indagato per diffamazione dalla procura di Terni in base alla denuncia del boss mafioso Giuseppe Graviano, detenuto nel carcere ternano di vocabolo Sabbione. Ieri Giletti aveva dichiarato che a volte "viviamo in un Paese all'incontrario". (Rin)