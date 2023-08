Libano: l’Arabia Saudita invita i suoi cittadini a lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare immediatamente il territorio libanese e li ha avvertiti di non avvicinarsi ad aree interessate da scontri armati. Lo ha dichiarato l’ambasciata del Regno a Beirut in una nota pubblicata su Twitter, sottolineando "l'importanza di aderire al divieto di viaggio in Libano". La dichiarazione è stata rilasciata in seguito agli scontri scoppiati tra le diverse fazioni palestinesi nel campo profughi di Ain Al Hilweh, a sud di Sidone, nel Libano meridionale, dove 13 persone hanno perso la vita e almeno 60 sono rimaste ferite. Gli scontri nell'enorme campo profughi di Ain Al Hilweh, dove vivono circa 54 mila palestinesi, hanno contrapposto il gruppo Osbat al Ansar, formazione jihadista di matrice salafita (il salafismo è una forma di islam integralista, che si richiama alle tradizioni delle origini) e il movimento palestinese Fatah, al potere in Cisgiordania.(Lib)