Giovani: Papa, la Chiesa non ha porte, tutti possono entrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel suo discorso ai giovani presenti a Fatima per la recita del Rosario, ha invocato una chiesa aperta. "Abbiamo meditato i misteri della gioia che ci ricordano che la Chiesa non può che essere la casa della gioia - ha sottolineato il Pontefice -. La Chiesa non ha porte così tutti possono entrare perché questa è la casa della madre e la madre ha sempre il cuore aperto per tutti i suoi figli. Tutti, tutti, tutti senza esclusione", ha concluso il Papa. (Civ)