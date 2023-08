Giustizia: Viola, concorso esterno? C'è un'area grigia, discutere in maniera serena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca della responsabilità che riguarda il concorso esterno "parte dalla constatazione, dalla verifica, che c'è tutta un'area grigia, nera, chiamala come vuoi, che non riesci a collocare nella figura di partecipazione all'associazione mafiosa. Sono temi di cui si può e si deve, si dovrebbe, discutere in maniera serena". Lo ha detto il procuratore di Milano, Marcello Viola, intervistato da Stefano Zurlo, inviato de "il Giornale", e da Luciano Tancredi, direttore de "Il Tirreno" intervenendo all'appuntamento di ieri del ciclo "Gli Incontri del Principe", al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. (Com)