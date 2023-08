Giovani: Papa, Maria è la donna della fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pellegrinaggio è una caratteristica mariana", dice Papa Francesco a Fatima, dove ha recitato il rosario insieme ai giovani della Giornata mondiale della gioventù. "Maria è la donna della fretta", spiega ancora il Pontefice, "perché dopo l'annuncio, sapendo che la cugina era incinta, è uscita di corsa con l'intento di aiutare, di essere presente". "Ogni volta che c'è un problema, ogni volta che la invochiamo - sottolinea Francesco - lei viene in fretta per stare vicino a noi, viene in fretta perché è madre". Il Papa esorta i giovani presenti: "Vorrei che oggi guardiamo l'immagine di Maria e ogni pensiamo: che cosa mi dice Maria come madre? Lei ci indica qualcosa che non funziona bene. Cosa sta indicando a me? - chiede Bergoglio - Che c'è nella mia vita che ti preoccupa? Che c'è nella mia vita che ti commuove? Che c'è nella mia vita che ti interessa?". La Madonna, conclude Francesco, "ci segnala il cuore di Gesù e a Gesù segnala il cuore di ognuno di noi". (Civ)