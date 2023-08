Lazio: Sabatini (Fd'I), Consiglio al lavoro per risorse a grandi eventi, soddisfatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio sarà protagonista dei grandi eventi che attendono la Capitale: Maratona 2024, Giubileo 2025 e Expò 2030. "Questo grazie all'azione del Consiglio regionale che sta svolgendo con successo un ruolo importante ed attivo nel reperimento delle risorse da investire e nella conseguente programmazione". E' quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini. "Nonostante le difficoltà economiche che sono sotto gli occhi di tutti e che ci hanno visto in questi primi mesi impegnati soprattutto nel riassetto dei conti, la Giunta Rocca ha inteso dare segnali concreti di attenzione e di partecipazione alla fase organizzativa di questi eventi, essenziali per lo sviluppo di tutta la Regione, anche recuperando i ritardi del passato e acquisendo un ruolo da protagonisti nelle relative cabine di regia - aggiunge Sabatini -. Ma è stato soprattutto in Consiglio regionale che si è lavorato per trovare le risorse da investire. E ieri, con l'approvazione dell'Assestamento di Bilancio 2023/2025 sono arrivate le prime importanti risposte, al di là della struttura meramente tecnica della legge". (segue) (Com)