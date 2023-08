Trasporti: M5s Roma, tranvia Termini-Aurelio-Vaticano ideata da nostro piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilità di Roma "si definisce e si concretizza tramite un gioco di squadra a livello istituzionale e di compartecipazione altissima con il territorio. È il caso del progetto della tranvia Termini-Aurelio-Vaticano (Tva), nato come idea per il Giubileo 2000 e che la giunta Raggi ha concretizzato, lasciandone progetto e finanziamenti e inserendolo in un piano generale, incentrato su intermodalità e accorciamento delle distanze ossia il Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums), adottato nell'agosto 2018". E' quanto si legge in una nota del M5s e la Lista civica Raggi in Assemblea Capitolina. "È quindi stato studiato per evitare sovrapposizioni e per dare il massimo servizio da qui ai prossimi 10 anni. Concordiamo pertanto con quanto espresso ieri dal Presidente della Commissione Pnrr Giovanni Caudo, che ha voluto ricordare questo piano complessivo di trasporto di Roma e la sua importanza come logica di rete e lo ringraziamo", conclude la nota. (Com)