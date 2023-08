Lazio: monitoraggio delle acque sotterranee, accordo Regione-Autorità bacino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Regione ha un problema idrico importante, bisogna intervenire il più celermente possibile, predisponendo un programma e individuando le principali criticità. Il monitoraggio dei corpi idrici è inoltre utile a comprendere le varie tipologie di acque presenti nel territorio, con l'obiettivo di evitare gli sprechi e gestire in maniera sostenibile le risorse idriche. In questo senso, l'accordo prevede il monitoraggio delle acque sotterranee e la ridefinizione della rete", spiegano gli assessori ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi, Tutela del territorio Fabrizio Ghera e Ambiente Elena Palazzo. Le spese sostenute dalla Regione Lazio per la realizzazione dell'attività saranno rimborsate nell'importo massimo di 150 mila euro da parte del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. (Com)