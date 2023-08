Imprese: Capone (Ugl), servono incentivi per assunzioni e riduzione cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Si è svolto a Rieti il congresso territoriale dell'Ugl sui temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. "Come rilevano i dati Istat e Inps, a fronte di 5.275 disoccupati del 2022 si prevede per il 2023 un incremento del 6 per cento, pari a +317 unità: tradotto in numeri significa che quest'anno nel reatino ci saranno circa 6000 persone senza lavoro. Numeri preoccupanti che devono farci riflettere". Lo dichiara in una nota il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone. "Gli investimenti sulle politiche attive rivestono un ruolo centrale al fine di superare il 'mismatch' e rispondere alla richiesta di nuove competenze da parte delle imprese rendendo, altresì, più dinamico il mercato del lavoro - sottolinea . Siamo convinti che rimane decisivo superare il disallineamento fra domanda e offerta attraverso formazione e orientamento al lavoro, dare alle imprese incentivi per le assunzioni e rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale sul lavoro. In questo senso, i fondi del Pnrr rappresentano un'occasione storica per rilanciare l'economia del territorio e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro", conclude. (Com)