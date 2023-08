Francia: Colonna, Parigi sostiene sforzi Cedeao in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sostiene con fermezza e determinazione gli sforzi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) “per sconfiggere il tentativo di colpo di Stato" in Niger. Lo ha dichiarato oggi la ministra degli Esteri di Parigi, Catherine Colonna, all'emittente “Franceinfo”. "Dobbiamo prendere molto sul serio la minaccia del ricorso all'intervento militare", ha poi osservato la ministra, aggiungendo che “è una minaccia credibile”. “C'è ancora un po' di tempo perché i golpisti restituiscano il potere”, ha infine dichiarato in riferimento all’ultimatum della Cedeao, che scade domani. La ministra degli Esteri francese ha ricevuto oggi il primo ministro del Niger, Ouhoumoudou Mahamadou, che si trova a Parigi dopo il colpo di stato del 26 luglio. La ministra, riferisce un comunicato del ministero francese, ha ribadito il pieno sostegno della Francia al presidente Bazoum e al suo governo, quali uniche autorità legittime in Niger.(Frp)