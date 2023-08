Roma: in 70mila per gli Imagine Dragons al Circo Massimo, divieti e deviazioni al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto, a Roma, per il concerto degli Imagine Dragons al Circo Massimo. Per il live sono attese nella Capitale 70mila persone. La macchina organizzativa, rodata da un'estate densa di grandi eventi, si è già messa in moto. Divieti di sosta nelle aree del concerto da viale Aventino (carreggiata direzione piazza Albania) tra il civico 24 e via del Circo Massimo. Chiusa da giovedì via dei Cerchi. Da questa sera chiuse anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin (tra lungotevere Aventino e via della Greca). Dalle 18 di domani, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse anche via di San Gregorio; viale Aventino; piazza Bocca della Verità; via Petroselli e via del Teatro di Marcello. Previste deviazioni al trasporto pubblico locale. Molte le linee che modificheranno il consueto percorso. Per quanto riguarda il servizio metro su richiesta della Questura, la chiusura è dalle ore 21 per la stazione Circo Massimo lungo la linea B della metropolitana. In alternativa saranno utilizzabili le fermate di Colosseo e Piramide. Da ricordare che il sabato tutte le metropolitane sono attive sino all'1:30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale. Lunedì 7 agosto, sempre al Circo Massimo, il concerto di Travis Scott. Anche in questo caso sono attesi 70mila spettatori. Scatterà lo stesso piano di divieti di sosta, chiusure e deviazioni bus. Dalle 21 di lunedì, prevista una nuova chiusura per la stazione metro di Circo Massimo.(Rer)