Lavoro: Uil, in Lombardia e Milano povero anche chi ha un impiego, basta precarietà

- Avere un lavoro ed essere povero". Questa è la realtà che UIL Milano e Lombardia descrive per evidenziare la situazione attuale del mercato del lavoro in Lombardia e Provincia di Milano. Un'analisi dettagliata, basata sui dati dell'Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato dell'INPS per l'anno 2021, ha rivelato dati allarmanti sulla retribuzione dei lavoratori. Questi dati evidenziano un problema grave e persistente nel mercato del lavoro in Lombardia e Provincia di Milano. Nonostante l'occupazione, un numero significativo di lavoratori vive in condizioni di povertà o quasi povertà a causa di retribuzioni insufficienti. Retribuzioni di questo livello non sono compatibili con un costo della vita che continua a salire per effetto dell'inflazione, basti pensare che il costo di locazione mensile per un appartamento di 100 mq mediamente in Lombardia è di 720 Euro. (segue) (Com)