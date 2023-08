Lavoro: Uil, in Lombardia e Milano povero anche chi ha un impiego, basta precarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La UIL Milano e Lombardia sottolinea che la precarietà dei rapporti di lavoro e il lavoro part-time sono i principali fattori che contribuiscono a questa situazione di insofferenza reddituale. Nel 2021, 1.780.107 lavoratori in Lombardia hanno percepito una retribuzione annua lorda inferiore a 18.500 euro, pari a meno di 1.095 euro netti al mese per tredici mensilità. Questo rappresenta il 51 per cento dei lavoratori totali del settore privato. Ancora più preoccupante è la situazione dei lavoratori part-time, con 912.247 individui che hanno guadagnato meno di 15.800 euro l'anno, ovvero meno di 940 euro netti al mese. Questo rappresenta il 99 per cento dei lavoratori part-time totali del settore privato. I giovani lavoratori (19-34 anni) non sono esenti da questa tendenza. 624.543 giovani hanno avuto una retribuzione annua lorda inferiore a 15.900 euro, pari a meno di 950 euro netti al mese, rappresentando il 56,7 per cento dei giovani lavoratori totali. Questo dato è particolarmente preoccupante, poiché evidenzia che oltre la metà dei giovani lavoratori guadagna meno di mille euro netti al mese, mettendo a rischio il loro futuro e la loro capacità di raggiungere l'indipendenza economica. La situazione è simile per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, con il 59 per cento e il 99,9 per cento rispettivamente che guadagnano retribuzioni annuali lorde inferiori a 12.900 euro e 7.700 euro. (segue) (Com)