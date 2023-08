Lavoro: Uil, in Lombardia e Milano povero anche chi ha un impiego, basta precarietà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione che viviamo – incalza il segretario generale UIL Lombardia Enrico Vizza – è insostenibile e va cambiata. Enti locali, Comuni e Regione investano su vere politiche dell'abitare. Milano e la Lombardia sono territori, che hanno sempre ospitato e hanno dato delle grandi opportunità a tantissimi. Noi dobbiamo tornare a guardare a questa visione e a puntare su un lavoro dignitoso combattendo i falsi stage che ammazzano i ragazzi giovani dando delle risposte vere per combattere la speculazione che c'è sugli immobili. Dobbiamo puntare a eliminare la parola precariato. E questo significa introdurre dei provvedimenti che non si chiamano vaucher o bonus, ma significa si stabilizzare i lavoratori. E lo dobbiamo fare con vere politiche salariali. Se pensiamo ai grandi grattacieli, al turismo e alla attrattività, quando lo facciamo dobbiamo essere consapevoli che dietro, a far funzionare tutto, ci sono persone che sono sottopagate. E nelle situazioni di emergenza Si deve intervenire tassando gli extraprofitti e creando fondi a disposizione delle famiglie meno abbienti". (segue) (Com)