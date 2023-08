Lavoro: Uil, in Lombardia e Milano povero anche chi ha un impiego, basta precarietà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Provincia di Milano, la situazione non è migliore. 706.035 lavoratori totali, che rappresentano il 40 per cento del totale, hanno guadagnato una retribuzione annua lorda inferiore a 17 mila euro. Tra i lavoratori part-time, 429.712 individui, che rappresentano il 98 per cento del totale, hanno guadagnato meno di 16.200 euro l'anno. Tra i giovani lavoratori, 257.103 individui, che rappresentano il 47 per cento del totale, hanno guadagnato meno di 14 mila euro l'anno. Tra i lavoratori a tempo determinato, 177.498 individui, che rappresentano il 58,5 per cento del totale, hanno guadagnato meno di 8.200 euro l'anno. Infine, tutti i 14.676 lavoratori stagionali hanno guadagnato una retribuzione annua lorda inferiore a 7.000 euro. "È necessario un intervento urgente per affrontare questa situazione -sottolinea il segretario confederale Uil Lombardia Salvatore Monteduro - Bisogna urgentemente rinnovare i contratti collettivi nazionali scaduti e questi devono tener conto dell'inflazione. Bisogna mettere termine ad un precariato selvaggio e al lavoro part time involontario. Bisogna valorizzare e riconoscere le competenze dei lavoratori con una giusta retribuzione. Inoltre, è fondamentale che il Governo Nazionale agisca velocemente con politiche economiche di sostegno alla contrattazione collettiva nazionale, come la defiscalizzazione dei futuri rinnovi contrattuali. Solo così potremo garantire un futuro dignitoso per i nostri giovani e per tutti i lavoratori". (Com)