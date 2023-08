Ucraina: ministro Esteri Iran in visita a Tokyo lunedì, focus su fornitura armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Amir Abdollahian, sarà in visita in Giappone lunedì per incontrare il primo ministro Fumio Kishida. Secondo quanto riferisce la stampa nipponica citando fonti locali al centro dell’incontro ci sarà la guerra in Ucraina. Tokyo cercherà di fare pressione du Teheran affinché interrompa le forniture di armi alla Russia. Si tratta della prima visita di un ministro degli Esteri iraniano nel Paese dall’insediamento del presidente iraniano Ebrahim Raisi, nell’agosto 2021.(Git)