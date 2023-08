Ucraina: forze di Kiev colpiscono petroliera russa che riforniva truppe di Mosca - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza (Sbu) e la Marina militare dell’Ucraina hanno condotto un’operazione congiunta nel Mar Nero in cui è stata affondata la petroliera russa Sig. Secondo i media di Kiev, l’operazione è stata effettuata con un drone che ha colpito la nave, utilizzata dai russi per rifornire di carburante le truppe al fronte. Per l’attacco è stato utilizzato un drone di superficie con 450 kg di tritolo. Le forze russe hanno confermato che una nave è stata colpita nei pressi dello Stretto di Kerch e che sono stati inviati dei soccorritori sul luogo dell’accaduto. Il capo dell’Sbu, Vasilij Maljuk, ha dichiarato che “gli attacchi alle navi russe sono condotti nelle acque dell’Ucraina” e dunque “sono perfettamente legali”. "Qualsiasi attacco alle navi della Federazione Russa o al ponte di Crimea è un passo assolutamente logico ed efficace contro il nemico. Inoltre, tali operazioni speciali vengono effettuate nelle acque territoriali dell'Ucraina e sono del tutto legali", ha affermato Maljuk. (Res)