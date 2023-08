Cultura: domani ingresso gratuito in musei civici e siti archeologici di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna domenica 6, prima domenica del mese di agosto, la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del sistema musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l'Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De' Cesarini di fronte al civico 10, dalle 9.30 alle 19, ultimo ingresso ore 18) con il percorso che consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico attraverso le comode passerelle che garantiscono una nuova fruizione dei reperti e la piena accessibilità anche per persone con mobilità ridotta. Inoltre sarà possibile l'accesso gratuito all'area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e ai Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un'ora prima).L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura - Sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale. (Com)