Fiumicino: Califano (Pd), da Consiglio Lazio ok a fondi per danni privati da maltempo 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato ieri un ordine del giorno che impegna la giunta a reperire le risorse, circa 700 mila euro, come ristoro dei danni subiti dalle proprietà private del Comune di Fiumicino, colpite dal maltempo il 28 luglio 2019. "Sono davvero soddisfatta che il Consiglio Regionale abbia approvato un mio ordine del giorno che impegna la giunta della Regione Lazio a reperire le risorse, circa 700 mila euro, come ristoro dei danni subiti dalle proprietà private e dalle attività economiche e produttive del Comune di Fiumicino colpite dagli eventi eccezionali di natura metereologica il 28 luglio 2019". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Per i quali è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" con Decreto del Presidente della Regione Lazio il successivo 8 agosto 2019. Si tratta di un atto dovuto che andrebbe a tutelare le tante persone e aziende coinvolte. Bene dunque la presa di coscienza da parte del Consiglio di questa importante problematica - aggiunge Califano -. L'auspicio è che la giunta, con questo documento politico votato, possa dar seguito agli impegni e stanziare i fondi necessari per salvaguardare chi quel giorno ha subito danni ingentissimi", conclude.(Com)