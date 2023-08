Ucraina: Confagricoltura, bombe sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oltre 100 mila tonnellate di grano sono state distrutte dai bombardamenti russi sui porti dell'Ucraina che si affacciano sul Mar Nero e sul Danubio. La reazioni dei mercati internazionali è stata immediata. Solo nella giornata di ieri, è stato del 5 per cento l'aumento delle quotazioni del grano. E' quanto si legge nella nota settimanale di Confagricoltura che fa notare come i prezzi restino comunque sensibilmente al di sotto (circa il 20 per cento) del picco registrato nel marzo 2022. Secondo l'indice della Fao, i prezzi internazionali dei cereali sono diminuiti lo scorso mese di giugno oltre il 2 per cento rispetto a maggio. Dopo il mancato rinnovo dell'Accordo sul grano dal Mar Nero la Federazione Russa punta a ostacolare in ogni modo le esportazioni agroalimentari dell'Ucraina. A livello europeo sono allo studio nuove iniziative per ampliare i cosiddetti "corridoi di solidarietà", che hanno assicurato un'alternativa alla movimentazione via mare di prodotti ucraini, sia pure con tempi e costi superiori.